Jorge Busti: “se fue Carlos Saul Menem, un politico de raza”

El ex gobernador y ex legislador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, expresó su pesar por el deceso del ex presidente de la Nación, Carlos Menem. “Se fue Carlos Saúl Menem. Un político de raza, un hombre de la democracia, encarcelado durante la dictadura”, dijo Busti en su Red Social Facebook.

“Me tocó ser gobernador durante sus dos presidencias y, pese a que no pertenecía a su línea política, siempre tuve su respeto. Lo recordaré con afecto. Mis condolencias a su familia y seres queridos”, concluyó el ex mandatario entrerriano.