ENOHSA firmo convenios para obras por 73 millones de pesos en Federacion y San Jaime

El Intendente de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, junto a su par de la ciudad de San Jaime de la Frontera Antonio Rodríguez, firmaron junto al Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, un convenio para obras de saneamiento en las respectivas ciudades, en el marco del Plan Argentina Hace que implicará una muy inversión de 73 millones para Federación, llegando con cloacas a 6900 vecinos de la ciudad y 40 millones para San Jaime que beneficiarán a 5400 vecinos.



Estuvieron presentes en la mesa principal, el Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, el Intendente de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, el Intendente de San Jaime de la Frontera Antonio Rodríguez, el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Arq. Marcelo Richard, además estuvieron presentes de ambas ciudades, las Vice Intendentas, Concejales, integrantes de los Gabinetes, Legisladores provinciales del Departamento, Intendentes, la Vocal de CAFESG Celeste Lorenz, funcionarios, autoridades, integrantes del equipo de ENOHSA y medios de comunicación.

Se proyectaron unos trabajos audiovisuales en donde se especifica el convenio firmado para la financiación de las obras que se llevarán adelante en la ciudad de Federación. En el comienzo del acto también se proyectó un video institucional de ENOHSA y las obras en todo el territorio Nacional y por último el tercer y último video que detalla el convenio con la ciudad de San Jaime de la Frontera.

El Intendente Bravo a su turno, saludó a los presentes y explicó: “Cuando asumimos el Gobierno, nos hemos encontrado con varias dificultades, de deuda, de cuestiones que han quedado inconclusa y una de las obras, que sabíamos con el Secretario de Obras Públicas (Luis Espil), que se nos iba a hacer muy difícil hacer, era justamente esta obra, que venía de un plan de viviendas de Nación y que tuvimos, junto a otras cuestiones del Municipio, ir ordenando y que nos falta nos falta ordenar muchísimo todavía, por eso nos dijimos, esta obra la tenemos que gestionar en algún lado, hacerla nosotros era imposible, entonces cuando Enrique (Cresto) fue nombrado en ENOHSA, dijimos, ahí está la clave, ahí vamos, y la verdad quiero agradecerle, por la predisposición que tenes con nosotros, con el Departamento, agradecerle también al Gobernador (Gustavo Bordet), que siempre está acompañando nuestros proyecto y sé que articula con vos muchas obras de la Provincia”.

“Las políticas de Gobierno que lleva adelante nuestro Presidente Alberto (Fernández), son estas, poder resolver los inconvenientes y los grande problemas que tiene todo el país y en este caso la Provincia en materia de saneamiento, de obras hídricas, de obras de cloacas y de agua. Por eso digo siempre fue una decisión acertada de que el Presidente te llamara Enrique, para nosotros los entrerrianos digo, porque sabe la problemática de los Municipios y la verdad que la respuesta de él fue rápida, porque nos encontramos con dos estaciones de bombeo que no funcionaban hace años, que tirábamos los residuos cloacales al lago, eso produce una contaminación enorme, donde está en juego la salud de los federaenses y entendió la problemática y enseguida se trabajó, se armó el proyecto y pudimos lograr una obra que, no era tan costosa, pero muy importante para resolver, eran 10 millones de pesos, que no lo teníamos tampoco, todos sabemos cómo nos afectó la pandemia, estuve 11 meses recaudando en el Municipio menos de lo del personal municipal, y en base al equipo, al equipo económico y a la concientización de todos los funcionarios, hemos logrado cumplir con los empleados municipales, con los servicios mínimos e indispensable, sabíamos que teníamos que ajustarnos, priorizar y de esa manera pudimos cumplir. Agradecerle al Gobernador para poder cumplir también con nuestras obligaciones”.

“Y hoy nos encontramos con esta obra, que la iniciamos paralelamente a la obra de bombeo, Enrique sabe que somos intenso, somos un equipo de trabajo joven, en la gestión hay mucha gente que tiene muchas ganas de crecer y trabajar por nuestra comunidad y en base a ese trabajo hoy estamos celebrando este convenio y no solo por las viviendas que se están terminando, si no para un problema que veníamos teniendo y esto es una solución de fondo, son tendido de la red de cloacas, cámara de bombeo, que es una solución para una zona de la ciudad y el desarrollo. Hoy tenemos un funcionario a nivel nacional y hay que aprovecharlo, yo pongo mi equipo técnico a disposición para las distintas municipalidades, para crecer como departamento y para eso tenemos que trabajar en conjunto”.

El Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, quien abrió el acto, saludó a los presentes, felicitó a la organización y manifestó: “Es una enorme satisfacción estar acá, en San Jaime de la Frontera, hablábamos con Marcelo Richard, que desde el inicio de la gestión venimos recorriendo la Provincia y recuperando también mucho tiempo que se predio en Entre Ríos, en la Argentina en infraestructura, pero también en las pequeñas obras, que son las que pueden ejecutar los intendentes. Hoy por la tarde tenemos una reunión con el Gobernador de la Provincia (Gustavo Bordet) en La Criolla, junto a Intendentes y como le dije al Gobernador desde que asumí en ENOHSA y haciendo un poco de memoria, sabemos que entre 2015 y 2019 fue un momento muy difícil de la Argentina, y lo que tiene que ver con la especulación financiera, con la producción y la industria que son los grandes potenciales de nuestra provincia se vieron muy afectados”.

“A partir de la convocatoria del Presidente a Intendentes para integrar su equipo, comenzamos a trabajar en equipo y fuertemente con los Municipios. En el caso de Entre Ríos, que hoy tiene una situación fenomenal, en lo político, en el contexto nacional es valorada porque esta unidad que se dio y se comenzó a gestar en Entre Ríos con el Gobernador y lo estamos aprovechando con gestión para volcar cosas para la Provincia y con una sinergia entre los equipos de trabajo, de la provincia, los que estamos en Nación y con los Municipios y la impronta de trabajar con todas las fuerzas políticas. En ese sentido las políticas de agua y saneamiento cuando me toca asumir e ENOHSA, nos encontramos que en el país, hay 8 millones de argentinos que no tiene agua y más de 16 millones que no tienen cloacas, y cuando uno ve que es algo neurálgico, que se ha tomado como una cuestión esencial, y la argentina es un país privilegiado por el agua y Entre Ríos”.

“Hoy es un momento de trabajar, de gestionar, de aprovechar esta época, de un Gobierno que está pensando en los 50 millones de argentinos, pero está pensando en el interior, en el federalismo y por eso en este ámbito, se ha invitado a varios intendentes y no solo por estos dos convenios que son fundamentales, si no que todos los Municipios de alguna forma puedan trabajar, acá esta nuestro equipo, para que los 83 Municipio, las 53 Comunas y las 133 Juntas de Gobierno, tiene que tener el abrazo de la Provincia y de la Nación, con diferentes obras”.

“Cuando a mí me toca asumir en el organismo había 11 obras en ejecución, y los Intendentes saben de lo que les hablo, es imposible que un Municipio con lo que cobra de agua pueda hacer un planta de agua, es imposible, por eso es importante trabajar con cada uno de ustedes, firmamos el convenio por 70 millones de pesos con Federación y ya firmamos otra y es importante porque es lo que hacemos los intendentes”.

El Intendente de San Jaime También agradeció a las autoridades y al Administrador del ENOHSA por la obra en la ciudad y detalló aspectos de su gestión. El Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia Marcelo Richard, también hizo uso de la palabra y enumeró las gestiones que lleva adelante la Provincia, el trabajo articulado con Nación y especialmente con ENOHSA y las obras que están llevando adelante en todo el territorio provincial.