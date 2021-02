El profesor Heriberto Pezzarini brindara una charla sobre el Tratado del Pilar

Como parte del ciclo de charlas del Año del Federalismo, este viernes 26 de febrero, el reconocido profesor concordiense disertará sobre el Tratado del Pilar a través de una videoconferencia.



La charla se llevará a cabo el próximo viernes 26 de febrero a las 19:00, en el marco de las actividades que el Gobierno de Chajarí lleva adelante por el Año del Federalismo. La exposición se realizará a través de una teleconferencia debido a la situación de pandemia que atraviesa el país.

Quienes estén interesados en participar, podrán inscribirse a través del enlace: https://cutt.ly/nlrvUWO

Esta disertación se centrará en el pacto firmado en Pilar el 23 de febrero de 1820, entre Manuel de Sarratea (electo como gobernador provisorio de la Provincia de Buenos Aires) y dos de los gobernadores de la Liga Federal: Francisco Ramírez (Entre Ríos) y Estanislao López (Santa Fe). El pacto se firmó después de la derrota de las tropas unitarias en la Batalla de Cepeda el 1 de febrero de dicho año.

La disertación estará a cargo del reconocido profesor de Historia Heriberto Pezzarini, quien se desempeña actualmente también como Titular del Archivo Histórico Municipal de la localidad de Concordia.

Pezzarini adelantó que en la presentación “vamos a tratar no de desentrañar, sino de marcar la contundencia institucional que tuvo el Tratado del Pilar, precisamente como corolario del año Ramiriano que fue el año pasado, pero se prolonga en este, ya que tenemos en julio los 200 años de la muerte de Ramírez”.

En este sentido destacó que el año 1820 “fue un año crucial, que marcó otros pasos para lo que era hasta ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque no hay que olvidar que teníamos Revolución de Mayo, teníamos declaración de la independencia, pero todavía no teníamos organizado lo que vendría a ser el país. Es decir, el camino de la organización nacional se inicia precisamente en este año 20, porque no sólo con el combate de Cepeda se liquida el Directorio como régimen del gobierno imperante desde 1814, sino también se termina con el célebre Congreso de Tucumán, que luego se trasladó a Buenos Aires, y también nace la provincia de Buenos Aires, otro hecho importante, porque los caudillos van a obligar a la provincia que se constituya en gobierno propio; y también va a abrir el camino para aparición de provincias en todo el ámbito nacional, siempre con la idea (de los caudillos federales) de unirnos para hacer la Nación”.

“El Tratado del Pilar fue como la piedra fundacional, porque dentro de todos los tratados firmados en esa época, es el más concreto, que busca organizar el país bajo el sistema federal, es decir la idea que había dado Artigas se hace presente en la cabeza de Ramírez y de López”, aseveró Pezzarini, admitiendo en que este Tratado “es una obra cuestionada de Ramírez, que ensombrece la historia del caudillo entrerriano, y que divide aguas en los historiadores por las características del mismo, que llevó al enfrentamiento con José Gervasio Artigas”.

Debido a que, en el momento de la firma del tratado, Artigas había sido vencido por los brasileños en la batalla de Tacuarembó, “ya lo consideraban como vencido, y aparte quizás estaban las ambiciones de López y Ramírez de independizarse de la tutela de Artigas”, recordó Pezzarini.

“Se debe ubicar a los hombres en el tiempo que vivieron, no es que uno justifique muchos desmanes, pero eran los tiempos que se vivían, y el error del historiador muchas veces es ubicarse en el tiempo que él vive y juzgar aquello. Claro que está mal si lo miramos a través del tiempo, pero hay que tener en cuenta siempre que, a cada hombre, cada época, cada sistema, régimen, hay que ubicarlo en el contexto que ocurrió, siempre hay que trasladarse y despojarse del presente”.

Fuente: Chajarí al Día