El Foro de Concejales de PRO solicita la presencia de Sonia Velazquez en Diputados

La entidad que nuclea a todos los concejales de PRO en la provincia, se manifestó respecto de la suspensión de la Sesión en Diputados, donde la ministro de Salud provincial brindaría información sobre el plan de vacunación en Entre Ríos.



Mediante un comunicado emitido por el Foro de Concejales de Pro, la organización manifestó su “preocupación por la suspensión de la sesión en Diputados convocada por la oposición para solicitarle a la Ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez, que de información respecto del plan de vacunación que se está llevando a cabo en Entre Ríos.” Y agregaron que “ésta es una facultad de la oposición, concedida por el Art. 166 de la Constitución Provincial”.

“La actitud que observamos, siendo representantes directos de nuestros vecinos, es que no se ha dado información detallada y necesaria para sostener la confianza en el plan de vacunación iniciado por el Estado provincial. Información que no podemos descuidar, más aún frente un tema tan sensible, que ha mantenido a nuestros abuelos encerrados hace un año, y que ha imposibilitado el desarrollo de actividades productivas, comerciales y sociales con normalidad, y en su expresión más lamentable, se ha llevado la vida de muchísimos entrerrianos”.

“Queremos saber qué se hará con las vacunas en Entre Ríos, se detalle de manera concreta el plan de vacunación, la distribución geográfica y el verdadero orden de prioridades a considerar. Les pedimos administren este recurso vital de manera inteligente, necesitamos que lleguen a los grupos de riesgo y que no se emplee el término “estratégico” como una excusa para vacunar de manera discrecional pasando por encima los parámetros establecidos. Necesitamos que den información a nuestros vecinos, por el bien de nuestra democracia y el sistema republicano que rige en nuestra Constitución”.

Por último indicaron: “Mejorar la información pública brindada por los gobiernos, es una labor que debe comprometer a todo el arco político. Es por todo lo expresado que nos sentimos obligados a solicitar se convoque prontamente a sesión a los Legisladores Provinciales para que la Ministra brinde las respuestas que los entrerrianos necesitamos. Al mismo tiempo, solicitamos la información sea comunicada a los concejales de las diferentes comunas, para que podamos desde nuestro rol, llevar tranquilidad a la población y velar por los derechos de nuestros vecinos”.