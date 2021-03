En que consiste y cuanto cuesta el kit de limpieza que la Departamental Concordia entrego a las escuelas

Allá por el mes de julio de 2020, varias directoras de instituciones educativas de Concordia se sorprendieron al recibir un mensaje por WhatsApp de una persona que no figuraba entre sus contactos.



¿Quién era? ¿Por qué escribía a tantos rectores a la vez? ¿Cómo había conseguido sus números de teléfono? Las explicaciones estaban contenidas en el mensaje:

“Hola, ¡¡buenas tardes!! Soy Cristian Timón, me pasó tu celular Fabián Vallejos y me dijo que te escribiera! Porque nosotros estamos vendiendo Productos de limpieza para Hogar y Establecimientos (alcohol en gel, bolsas de residuos, lavandina, desodorante para piso, detergente, y toda la línea completa de productos de limpieza) También me comentó q este fin de semana iba a haber novedades con respecto a las partidas para escuelas secundarias. Por este motivo te escribo para ofrecerte nuestros excelentes productos!! Este ofrecimiento es sin compromiso alguno, la idea no es sacarle el trabajo a nadie, respetamos si ya son clientes de familiares, amigos o de algún negocio de venta al público en particular! (Hacemos envíos sin cargo/Empresa Inscripta (Facturas “C”) Desde muchas gracias y a las órdenes!!”

El autor de estas líneas decía escribirlas “a pedido” del Director Departamental de Escuelas, quien, además, le había supuestamente suministrado los números de teléfono de los directivos y hasta confiado un dato interno muy especial, por aquello de que no hay nada más oportuno que venderle al que recién cobró: “Me comentó q este fin de semana iba a haber novedades con respecto a las partidas para escuelas secundarias”.

No fueron pocos los directores que se molestaron con lo ocurrido, según confiaron a El Entre Ríos. No sólo porque, según el mensaje, el máximo responsable de la educación en el departamento había confiado datos privados de ellos a un tercero. También les incomodó la expresión en la que Cristian Timón insinuaba que las escuelas compran los productos de limpieza a “familiares” y “amigos”. Como sea, la cuestión no trascendió a los medios ni pasó a mayores.

Pero en el comienzo de 2021, el sistema de provisión de elementos de limpieza a las instituciones cambió, según se dijo, para mayor comodidad de los directivos. En efecto, la Departamental les hizo saber que no tendrían que molestarse en ir a comprar los elementos de limpieza, puesto que ya habían sido adquiridos, y que Cristian Timón se encargaría de llevarlos a cada institución. En realidad, no a todas, ya que algunos colegios debieron retirarlos de la Departamental de Escuelas, donde se encontraron con los productos que se ven en la foto que ilustra esta nota.

¿Es usual que la Departamental de Educación haga una compra centralizada para todas las escuelas?

A juzgar por la explicación que El Entre Ríos recibió de un rector, no es la práctica habitual: “Cada vez que viene dinero para comprar elementos de limpieza, lo respalda una resolución que indica el importe y el destino. Cada rector maneja esa partida adquiriendo los productos en el proveedor que considere más apropiado. Esta vez, en cambio, no sabemos de dónde salió la plata, tal vez haya una resolución que no conocemos, y la compra fue realizada desde la Departamental de Escuelas a este señor. No hemos firmado documentación ni factura alguna. Lo único que firmamos fue la entrega de los productos, un acta que detalla lo que recibimos y donde también se explicita que faltan cosas, como las mascarillas prometidas y el alcohol en gel”.

Las explicaciones del Director Departamental de Escuelas

El Entre Ríos contactó al Profesor Fabián Vallejos, Director Departamental de Escuelas, para conocer las explicaciones oficiales respecto de este “kit de limpieza”.

“No se le compró solo a él (por Timón)”, fue su primera aclaración. “Se compraron máscaras en Córdoba, donde ahí se hizo el cotejo de precios, pedimos presupuestos y se eligió el mejor. Otros artículos se compraron a proveedores de Concordia. En este caso, dentro del cotejo que se nos permite por compras menores, tenía los mejores precios Cristian Timón, aunque él en realidad es el marido de la responsable de la empresa. Nos acompañó, nos dio una mano para llevar los productos a algunas escuelas, las que le quedaban a mano. No a todas. Al resto le repartimos nosotros”, agregó Vallejos.

Explicó que a esos kit se le agregaban “otras provisiones con las que Timón no contaba y que las compramos en otros locales. A cada escuela se le entregó uno de los dos tipos de kit que tenemos, el kit chico o el kit grande. A la mayoría le llegó el grande. El chico es para escuelas que recibieron sólo por el valor de 4000 pesos. Imagínate que las máscaras, al principio, las estuvimos pagando 200 pesos y ahora 235 cada una y en esos kit que contenían 10 máscaras ya 2000 pesos quedaban absorbidos por ese producto. Además esos kit tenían alcohol en gel que estábamos pagando, depende de qué proveedor consigamos, entre 1600 pesos los 5 litros y ahora algunos están cobrando 2200 pesos esa cantidad. Con esos montos quedábamos cortados con esas escuelas de 4000 pesos, pero así y todo, nosotros, en colaboración, a la compra la hicimos desde Departamental, y así podíamos acercarle también alcohol líquido y lavandina”.

“Para las demás escuelas, el kit tenía mayor cantidad de alcohol, en vez de 5 eran 10 litros, el primer kit y después les va a llegar a esas escuelas otro más igual. También trapos, paños, el jabón líquido para los baños y algunas demandas que tenían específicas, algunos pulverizadores, rociadores”, detalló.

Fabián Vallejos definió que se trató de “una compra centralizada, desde Departamental”, y aportó las razones por las que se eligió esta modalidad: “Porque después es más fácil lograr la rendición desde un solo lugar. El año pasado, más o menos en mayo, las escuelas recibieron un fondo de 5000 pesos por cada edificio y todavía estamos esperando las rendiciones de algunas. Ahora lo que queremos es poder rendir todo de manera más rápida, porque, una vez hecha la rendición, podemos pedir más fondos para comprar sanitizantes”.

– ¿La empresa de la esposa de Timón “ganó” un cotejo de precios?

– Se hace mediante la solicitud de presupuestos a distintos comercios. No es competencia. Los kit los armamos nosotros con la compra a varios comercios.

– Algunos directivos aseguran haber recibido el año pasado un mensaje de Cristian Timón diciendo que le habías facilitado sus números de celular y recomendado ofrecerles los productos. ¿Fue así?

-A secretaría se solicitan contactos de las escuelas y se brinda el correo electrónico de las instituciones para que se comuniquen.

Pero en este caso dicen que fue por WhatsApp e invocándote a vos. “Soy Cristian Timón, me pasó tu celular Fabián Vallejos y me dijo que te escribiera!”, decía el mensaje que me muestran rectores.

– (emoticón de un hombre que se encoge de hombros, manifestando asombro).

«Si yo llego a tener esos productos sin etiqueta en mi negocio, seguro que me clausuran»

“Con independencia de los precios, que los hay muy variados, lo importante es fijarse en las etiquetas, ver quiénes producen y si tienen la aprobación de los organismos de contralor”, opinó uno de los principales proveedores del rubro limpieza en Concordia, que no participó del cotejo de precios. “La calidad importa especialmente porque está en juego la salud, es casi como si fuera un medicamento”, remarcó, a la par que pidió reserva de su nombre.

Al ver la imagen con los envases de gaseosa conteniendo productos de limpieza, insistió: “Fíjate, hay productos sin etiqueta. Si yo llego a tener esos productos sin etiqueta en mi negocio, seguro que me clausuran.

En cuanto a los precios que mencionó Vallejos, “entre 1600 pesos y 2200 pesos los 5 litros de alcohol en gel”, admitió que hay una gran dispersión en los valores.

PRECIOS EN CONCORDIA Y PRECIOS EN INTERNET

El Entre Ríos efectuó una consulta telefónica a dos comercios del rubro para saber a qué precio comercializan los 5 litros del alcohol en gel. El primero reveló que ofrecen el bidón a 2000 pesos, con la marca de la casa comercial, ya que “los armamos” acá, dijo.

En el segundo comercio el precio era sustancialmente inferior: 1600 pesos, de la marca Clean Total.

Navegando por internet, es posible encontrar el portal de una alcoholera líder en Argentina, la empresa Porta, que ofrece el bidón de 5 litros del alcohol en gel con glicerina a 1.092 pesos. No obstante, es probable que tal precio sea “mayorista” y con exigencias especiales en los plazos de pago.

