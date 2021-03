Dieron a conocer una lista de los entrerrianos presuntamente espiados por el macrismo

Un nuevo capítulo del escándalo del supuesto espionaje ilegal de la AFI se conoció este lunes, cuando María Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones, reveló en el canal 9 Litoral que dirigentes entrerrianos fueron perseguidos -en el marco de un listado que incluye a más de 58 mil nombres- a través de ese organismo en la era Cambiemos.



«Habían generado un sistema donde determinadas personas, que tenían interés en seguir, eran incorporadas en un sistema informático llamado Halcón que había sido creado legalmente para que los oficios que la Justicia quería que se investiguen sean cargados, sean alertas silenciosas para que la persona no se enterara que lo estaban investigando» resaltó la funcionaria.

Fuentes oficiales confirmaron que la nómina incluye a intendentes, ex presidentes municipales, legisladores, jueces, periodistas y otros dirigentes que habrían sido escuchados en el sistema de espionaje ilegal que incluye a ex presidentes, funcionarios del propio gabinete de Macri y hasta familiares del ex mandatario del PRO.

Este martes, trascendieron algunos de los nombres entrerrianos que aparecen en el listado. Entre ellos se encuentran el gobernador, Gustavo Bordet, la vicegobernadora, Laura Stratta, la ministra de gobierno Rosario Romero y el presidente de la CTM, Luis Benedetto.

Además, también aparecen quienes en ese momento eran intendentes de Concordia y Gualeguaychú, Enrique Cresto y Martín Piaggio, respectivamente y quien era secretario de la gobernación, Edgardo Kueider.

Quien también figura en la nómina es el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell.

Fuente: Ahora