Buscaban la bicicleta del joven apuñalado en la costanera, allanaron una casa y la familia denuncia que se equivocaron de lugar

El jueves a última hora una mujer de Concordia contó en su perfil de Facebook lo que le tocó vivir junto con su familia. Según indicó, en una publicación que acompaña con una foto en la que está junto con su marido y sus hijos, la Policía realizó un allanamiento a primera hora del miércoles en busca de elementos que serían de interés para esclarecer la causa del joven Lucas Coquet, que fue apuñalado en la costanera a las 21 del viernes pasado.



La mujer relató que la Policía buscaba la bicicleta, y cuenta que su hijo tiene una que es igual a la de Coquet, pero que ya constataron que no es la misma, por lo que el procedimiento resultó erróneo.

“Nunca en mi vida pensé vivir una cosa así. Quiero contarles a todos mis amigos de Facebook que ayer 10 /3 /2021 llegó a mí casa la Policía con una orden de allanamiento carátulas intento de homicidio y Robo agravado”, relató y agregó: “Estaban buscando la bicicleta del niño que han lastimado en la costanera, un inocente que estos hijos de putas chorros asesinos lastimaron”.

“El motivo del allanamiento en mi casa era q la bicicleta de mí hijo de 15 años es idéntica a la de Lucas, mismo color, misma marca, (solo eso). Hay miles de bicicletas iguales. No entendí nunca xq llegaron acá! Somos una familia laburadora, mi marido trabaja de albañil todos los días, yo me rompo el lomo trabajando como se ve a diario trato de siempre ir por el buen camino y le inculcó a mis hijos eso siempre”, aseguró.

Además, la propietaria de la casa allanada señaló: “No era la bicicleta obvio. No encontraron el cuchillo, obvio porque no tenemos antecedentes, xq no tenemos nada q ver con el delito de ningún carácter”.

Por último, contó lo que sucedió con el personal policial antes de que se retirasen de su domicilio. “Al irse me dijeron quédese tranquila señora, no es la bicicleta que buscamos, y me revolvieron toda la casa. Entraron a mí domicilio sin golpear 7 am de la mañana y mancharon mí hogar. El momento horrible que pasamos no se olvida. Jamás en mi vida imaginé una situación así !! Esta es mi familia, esto q ven somos !!!!”, concluyó.

Fuente: El Entre Ríos