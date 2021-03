Cresto no descarta pelear por la intendencia y analiza a su hijo para una posible candidatura a la gobernacion

El ex intendente de la ciudad de Concordia, Juan Carlos Cresto, declaró que se ve en condiciones de volver a asumir una intendencia. En una entrevista que concedió a la emisora Estéreo, dijo que Concordia “pesa mucho en la provincia de Entre Ríos; Busti fue tres veces gobernador, Urribarri dos veces y cuando la formula Peronista no tenia en la formula a alguien de Concordia, en la provincia se perdió, así que Concordia, estratégicamente define el gobierno provincial”.

A la vez, analizó: “Cuando Cristina fue reelecta presidenta, ganó la elección acá por el 57% de los votos, y por supuesto que ahora vienen las elecciones intermedias las cuales no es fácil ganarlas, pero si se siguen acomodando las cosas el Peronismo va hacer una muy buena elección”.

Al observar el panorama provincial, piensa en un futuro difícil para su hijo si intenta ser gobernador en las próximas elecciones. “Entre Ríos no es una provincia Peronista; Montiel gano dos veces las elecciones, así que si Enrique (Cresto) decide ser candidato a gobernador se tendrá que enfrentar con Frigerio, porque no sé si los Radicales van a seguir siendo vagón de cola del PRO, que usa al radicalismo como estructura partidaria y que cuando fueron gobierno fueron un desastre porque endeudaron al país y como ejemplo puedo citar la obra de la ruta 18 que estuvo frenada cuatro años y así hicieron con todo el país y hoy la realidad está cambiando; basta con recorrer nuestra ciudad y observar la apertura de nuevos comercios y eso porque hay una reactivación”, afirmó.

De cara al 2023, “Calucho” también tiene una visión sobre la intendencia de Concordia y dejó en claro que no descarta la posibilidad de volver a ser candidato. “Mi padre fue candidato a intendente con casi 80 años, así que políticamente por una cuestión estratégica, si a esta altura de mi vida me toca ser intendente, para mí no es ningún sacrificio, porque si uno lo hace con amor y pasión puede ser intendente a los 80 o a los 90“, aseguró.

Seguidamente el ex intendente de la ciudad de Concordia, reconoció que “hay gente joven que viene empujando, pero la gente se acuerda de mi gestión cuando atendía a todo el mundo y no tenían que pedir audiencia y esperar una semana o 15 días para poder hablar conmigo. Andaba en los barrios y hacíamos obras contando las monedas, y la gente no se olvida de eso, porque trabajábamos en los barrios con los chicos haciendo deporte; se andaba, así que si uno tiene que hacer el esfuerzo por una cuestión estratégica no vamos a tener problema”. Luego remarcó que “aún falta mucho y hoy hay que ayudarlo a Francolini y a Bordet a que hagan una buena gestión, porque lo más importante es que el Peronismo dé respuesta a la gente, así que veremos qué pasa en los próximos meses”.

Fuente: 7 Páginas