La Justicia confirmo la nueva conduccion del radicalismo provincial

La Secretaría Electoral rechazó la impugnación que había presentado Carbó contra miembros la lista única con la que se renovó el Comité Provincial de la UCR. El dirigente había objetado a una decena de candidatos por deber aportes al partido.



El juez federal Leandro Ríos confirmó la legalidad de la lista única que fue proclamada en la UCR para la renovación del Comité Provincial para el período 2021- 2022, con Jorge Monge en la presidencia.

Este lunes, desde la Secretaría Electoral Nacional se notificó el rechazo a la apelación que había sido presentada la semana anterior por el dirigente Alejandro Carbó en contra de la resolución 16-21 del Tribunal Electoral de la UCR, que a continuación se reproduce:

En ese fallo del 29 de marzo, la autoridad electoral partidaria rechaza la impugnación planteada por Carbó contra una decena de integrantes de la lista única que, según el denunciante, debían aportes al partido en la fecha 27 de octubre de 2020 y no “al momento de ser aprobadas sus candidaturas”, como dice el Tribunal Electoral de la UCR.

El 27 de octubre era el plazo previsto en el cronograma de las elecciones que iban a realizarse en noviembre del año pasado y que se aplazaron por la pandemia para el 18 de abril. La fecha para ponerse al día con los aportes al partido no se modificó en la nueva convocatoria a elecciones. Hay quienes ven en ese detalle burocrático la mano de la corriente Illia, que hacia fin de año se veía venir la formación de Construir, el nuevo grupo integrado centralmente por intendentes, habitualmente los más morosos en materia de aportes.

Algunos intendentes y concejales no aportan. Pero otros, por razones políticas, hacen aportes a las sedes locales de sus partidos, cuando por ley deberían hacerlo a una cuenta única del partido, que centraliza el Comité Provincial. Se aseguran de ese modo que el dinero llegue a su ciudad y no dependa de que el partido provincial lo “coparticipe” a las sedes departamentales y de ciudad. Esos aportes no existen para los balances de la UCR provincial.

El partido radical de Entre Ríos se financia con el aporte del 10% del sueldo que cobran los dirigentes que ocupan cargos políticos, electivos y no electivos. El estatuto radical ordena que aquellos dirigentes que adeuden aportes al partido no podrán ser candidatos y tampoco votar en una interna.

Para esta interna hubo candidatos que acordaron planes de pago de sus deudas. La Justicia entendió que era suficiente para habilitarlos, aunque en la UCR algunos sostienen que esos acuerdos deben ser aprobados por el congreso partidario.