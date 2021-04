Concejales de Juntos por el Cambio aseguraron que presentaron “propuestas superadoras para tratar el aumento del boleto pero no fuimos escuchados”

Haciendo uso de su mayoría en el recinto, el oficialismo aprobó en la sesión de este jueves el aumento del boleto del transporte urbano de Concordia. Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio no acompañaron dicha decisión. “Nos vemos en la obligación de recordar que presentamos una propuesta superadora para tratar este tema que no fue escuchada. Hay un 52% de la comunidad que hace uso del servicio y no tiene ni voz ni voto”.



“No desconocemos la difícil situación por la que están atravesando las empresas debido a la constante y creciente inflación como así también los repetitivos aumentos de combustibles a los que deben hacer frente” pero también “somos conscientes de la realidad social y económica por la que está pasando la clase trabajadora, a quienes se les hace cada vez más difícil hacer frente a los incrementos”.

Desde el primer minuto se sostuvo que en esa mesa de discusión tarifaria faltaba el sector más importante: los usuarios, que representan el 52% de la comunidad. Es por ello que desde Juntos por el Cambio se presentó un proyecto para la creación del Consejo Económico y Social para que sea éste el ámbito de debate de estas cuestiones, con la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad “pero lamentablemente no fuimos escuchados. Bueno hubiese sido que el aumento del boleto se hubiera debatido en un ámbito de participación ciudadana como el propuesto”.

En materia de subsidios también hay cosas por resolver. La implementación de la tarjeta SUBE permitiría un mayor control de los mismos pero Concordia la sigue esperando. “Este aumento no es una solución para nadie, ni para las empresas que se les hace cada vez más difícil prestar el servicio con altos costos ni para los usuarios que muchas veces acceden a un servicio deficiente”.