Covid-19: 24 mil concordienses fueron vacunados contra el coronavirus

Con el operativo de vacunación realizado el viernes pasado, en el que se aplicaron 1500 dosis, se superó las 24 mil personas que en Concordia se inmunizaron contra el coronavirus Covid-19 desde el inicio de la campaña.

Gracias a «las jornadas de verificación y confirmación de datos que realizamos, se pudo vacunar a más de 400 adultos mayores de 60 años que no habían sido llamados antes, y en los siguientes operativos, se va a llamar al resto de las personas que confirmaron sus datos, para completar este segmento de la población», indicó el intendente Alfredo Francolini desde el Centro de Convenciones, lugar en el que se realiza cada nueva jornada de vacunación.

La verificación de datos permitió que quienes habían manifestado su voluntad de vacunarse pero habían ingresado mal su número de teléfono, y por lo tanto no pudieron ser contactado oportunamente, puedan acceder a su derecho. Junto a ellos, este viernes se avanzó en la vacunación de personas de 60 y 61 años, estando muy cerca de culminar con esta franja etárea.

“La vacunación junto al cumplimiento de los Protocolos, son la principal barrera para frenar la pandemia” dijo el Presidente Municipal y especificó que “con las dosis que aplicamos esta semana, ya son más de 24 mil las personas vacunadas en Concordia. Es un número muy valorable de acuerdo al número total de la población que tenemos en la ciudad. Aún falta mucho, pero estamos avanzando firmemente. Hoy tenemos que reforzar los cuidados individuales para minimizar el impacto de la segunda ola», enfatizó.

«LA ESPERÉ PARA SACARLE LA FOTO»

Tras recibir la primera dosis de la vacuna, María se encontró con su hija quien la esperaba ansiosa en el sector de la plaza seca del Centro de Convenciones y dijo que “me siento muy feliz, estaba muy ansiosa porque me llamaran para vacunarme. Hoy es un día muy especial, tenemos que seguir cuidándonos, pero ahora ya me siento más tranquila”. Su hija Carolina dijo sentirse “muy contenta, la estaba esperando acá afuera. Enseguida le saqué una foto para el grupo de whatsapp de la familia, todos estábamos esperando este gran momento”.

Del mismo modo, Nora manifestó su felicidad por recibir su vacuna y dijo que “quiero agradecer a toda la gente que está en la organización, me trataron súper bien, me guiaron y me acompañaron en todo momento, estaba muy nerviosa”, contó y agregó entre risas “las enfermeras tienen una mano excelente para vacunar, no duele nada y son muy amables”.

Jorge recibió su dosis de la vacuna en su automóvil, en el sector del estacionamiento del CCC. “Me trajo mi hermana que ya está vacunada, tomamos este momento como uno muy lindo para compartir en familia. Ella me contó cómo era, pero no pensé que era verdad, realmente fue muy rápido todo”, expresó.

«SE SIENTE MUY BIEN SABER QUE ESTÁS AYUDANDO»

Alfredo, joven estudiante de la UTN participa como voluntario en el operativo de vacunación. Su función es la carga inicial de los datos de las personas citadas a vacunarse. «Se siente muy bien saber que estás ayudando y haciendo el bien a otras personas”, dijo. Y agregó que “la gente que se viene a vacunar está ansiosa o algunos con miedo, pero todos muy felices de que los llamen y nos agradecen mucho que los guiemos y acompañemos diciéndoles qué tienen que hacer”.

Solange, también estudiante de la UTN, dijo que “me siento muy feliz de participar de este momento único, acompañar a los adultos mayores a recibir su dosis de la vacuna es hermoso, ellos nos necesitan hoy y tenemos que estar para ayudarlos y cuidarlos, se lo merecen”.

Una vez que las personas ingresan a los salones del Centro de Convenciones, profesionales y estudiantes avanzados de Salud son los encargados de aplicar las vacunas. «La Facultad nos propuso participar del operativo de vacunación, y por supuesto que aceptamos. Queríamos ser parte de esto», expresó Silvina, estudiante de la Licenciatura en Enfermería de UADER quien está colaborando con el operativo.

Por su parte, Pedro contó que “la gente nos pide que le saquemos fotos luego de aplicarse la dosis, otros quieren filmar el momento. La alegría y emoción que sienten es muy gratificante para nosotros, sinceramente estoy muy feliz y orgulloso de ser parte de este plan de vacunación”.