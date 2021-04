El comercio trabaja a perdida y buscando evitar el cierre de los locales

El presidente del Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú, Adolfo Solari, afirmó que “la situación comercial es muy tranquila, no se ve movimiento en la calle y eso repercute en las ventas. El comercio está muy endeudado y la situación no es muy alentadora y encima el Estado prohíbe el despido de personal, por lo que se trabaja a pérdida y buscando evitar el cierre de los locales. El comercio no contagia y por eso debemos evitar que se vuelvan a restringir actividades”.



El titular del Centro de Defensa Comercial expresó que la gente “compra lo que no tiene más remedio que comprar, en alimentos se buscan las segundas marcas y la gastronomía viene muy vapuleada y en el rubro indumentaria, como los chicos crecen hay que comprarles ropa”.

Según Solari, los comerciantes, “lo primero que dejamos de pagar es todo aquello que no reditúa en la comercialización y después los impuestos y no por nada ahora Rentas saca un plan de pagos que lamentablemente perjudica al que cumplió con sus obligaciones, hay que considerar que muchos no lo pudieron hacer y la mayoría, aun con los locales cerrados, se tuvo que seguir pagando impuestos, lo cual es vergonzoso”.

Aseguró que “desde el Centro de Defensa Comercial insistimos en la capacitación de jóvenes que quieren ingresar al mercado laboral. No hay manera de incorporar gente en el marco de la política del Gobierno, cargas sociales, impedimentos para despedir, la doble indemnización son cosas que dificultan la actividad, no solo la comercial sino en general. Es muy difícil generar nuevos puestos de trabajo si no hay una flexibilización”.

Finalmente Solari manifestó que “si algunas actividades tuvieran la posibilidad de tener el dinero suficiente, hoy despedirían gente, porque vienen muy mal. No es la mayoría, pero un pequeño porcentaje lo haría y esto no se puede negar porque vienen arrastrando pérdidas desde hace mucho tiempo. Eso posibilitaría que esa gente fuera a buscar otros trabajos lo cual es muy difícil ya que la política de implementar altas cargas sociales y las controversias judiciales hace que uno se piense diez veces antes de contratar un empleado”.

Fuente: Radio Máxima Online