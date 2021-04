“Tortuga Triste”: Por que se freno la licitacion que prometia poner fin a la ocupacion ilegal de un camping provincial

(Publicado por www.elentrerios.com) Han pasado 6 años desde el momento en que el gobernador Gustavo Bordet desplazó a Luis Mazurier de la presidencia de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL). Desde entonces hasta la fecha, sigue siendo una cuenta pendiente de resolver la ocupación del Camping La Tortuga Alegre, un bello lugar aguas abajo de la represa, que, en los papeles, depende del organismo provincial.

Cuando todo parecía encaminado hacia una regularización, gracias a una licitación convocada a principios de abril para elegir un concesionario, surgió un nuevo traspié: el proceso fue suspendido sin tiempo definido “por órdenes superiores”. ¿Qué pasó? ¿Por qué la Unidad Central de Contrataciones debió frenar la presentación de ofertas? ¿Qué autoridad bajó línea?

Explicaciones oficiales no hay. El Entre Ríos debió bucear en el “off the record” para averiguar qué habría sucedido. Salta a la vista un enredo político y jurídico que el gobierno provincial no ha podido –¿o no ha querido?- desenredar.

Lo que trascendió es que la Unidad Central de Contrataciones convocó a la licitación que se hizo pública en los primeros días de abril “sin saber” que se aprestaba a adjudicar en concesión un predio que está “ocupado”. Tan “ocupado” que desde hace años tramita ante la Fiscalía de Estado que conduce Julio Rodríguez Signes un pedido de “desalojo” elevado por la CODESAL, que nunca se hizo realidad.

El gobierno provincial está perfectamente informado de la “ocupación” desde hace muchísimo tiempo, por más que la Central de Contrataciones recién se “desayune”. Según pudo saber El Entre Ríos, allá por el año 2016, cuando el timón de la CODESAL cambió de manos, un grupo de “trabajadores residuales” del organismo –así se auto definían- envió una carta al Gobernador Gustavo Bordet, en la que le solicitaban seguir explotando el lugar hasta que se entregue al ganador de una licitación, bajo la figura de una cooperativa “en formación”. Dicha cooperativa, aún hoy -año 2021-, sigue sin figurar en el registro de entidades inscriptas ante el INAES.

En la misiva admitían que estaban cobrando entradas a los visitantes y aseguraban que parte de lo recaudado se destinaba a reacomodar las instalaciones, deterioradas por la creciente del año 2015.

En la causa judicial caratulada “MAZURIER, LUIS ALBERTO y OTROS s/PECULADO” Leg. Nº 6338/10, elevada a juicio oral y público, uno de los hechos que se juzgará es la presunta sustracción del dinero que se cobraba por diferentes servicios en el camping La Tortuga Alegre, cuando el predio dependía del entonces presidente de la CODESAL.

Esos cobros irregulares que se ventilarán en el juicio oral y público, lejos de concluir cuando Mazurier fue reemplazado por José Carlos Ostrosky, continuaron y aún hoy perduran, como lo admiten estos “trabadores residuales” que explotan el camping sin ningún “papel” que los respalde.

Han sido frecuentes las denuncias de concordienses que han visitado el camping dependiente del Estado provincial y que, al abonar la entrada, se les ha entregado como único comprobante un ticket sin CUIT.

NADA CAMBIÓ DESDE AQUEL “TENSO” 10 DE MARZO DE 2016

El freno brusco de la licitación que había sido convocada semanas atrás por la Unidad Central de Contrataciones evidencia que poco y nada cambió desde aquel lejano 10 de Marzo de 2016, cuando los “ocupantes” de la Tortuga Alegre, los mismos que le mandaron la carta a Bordet, impidieron a la Codesal ingresar al sitio.

«Ese día -recordó un funcionario de la CODESAL – nos apersonamos en La Tortuga Alegre para tomar posesión. Pero nos encontramos con que estaba siendo ocupado por personas que decían ser parte del personal de la gestión anterior en el organismo. No hicimos ningún tipo de acción legal sino que comunicamos lo ocurrido al organismo respectivo y se hizo una presentación en la Comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, dejando constancia que el abogado de la Codesal se constituyó en el predio y al encontrarlo ocupado e impedírsele el ingreso, se retiró».

Ya desde aquel tiempo comenzaron las gestiones para desalojar a los ocupantes y, en un paso posterior, llamar a licitación. Nada de ello se consiguió. Pasaron varias fiestas de la pesca de la boga, transcurrió completo el primer gobierno de Gustavo Bordet, y, cuando ya promedia su segundo período en el sillón de Urquiza, todo sigue como entonces.

Fuente: El Entre Ríos