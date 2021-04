Artistas y trabajadores culturales se manifestaron contra las nuevas restricciones

Artistas y trabajadores culturales se manifestaron en la plaza 25 de Mayo contra las nuevas restricciones y buscan elevar un petitorio a las autoridades provinciales.



Una de las impulsoras de la convocatoria de músicos, Ani Viera, expresó que “sinceramente no pensé que la convocatoria iba a tener tanta repercusión”, comenzó señalando la artista. Subrayando que “me surgió hacerla de la nada y muchos colegas músicos decidieron apoyarla”.

En alusión a las nuevas restricciones por la emergencia sanitaria y en plena plaza 25 de Mayo durante la tarde de este lunes, la joven detalló que la “idea es no quedarse callados porque nos sentimos muy molestos con las decisiones que han tomado las autoridades provinciales”.

“Nos afecta muchísimo, yo creo que la música y el arte no contagia”, sentenció. Agregando que “es todo lo contrario a lo que ellos están pensando en este momento”.

A su entender, no hay “lógica en las medidas, dado que el artista es la persona que más distancia guarda, a la hora de un show en vivo”.

SECTOR

Según Viera, las nuevas restricciones “no es algo que nos afecte solamente a nosotros sino a todo el sector gastronómico”. Es que “nos enoja y nos apena el ir a un bar; y no tener nadie que te anime”, cuando la gente “sale a despejarse, a divertirse”.

En la convocatoria se consensuó una carta que pretenderán elevar al “gobernador Gustavo Bordet”. Los concurrentes y firmantes incluyen “todo lo que es la cultura, con artistas de teatro, pintura, de talleres”, contó la organizadora.

“La idea es juntar firmas y expresar nuestra disconformidad”, explicó la artista concordiense. Subrayando que “en internet se duplicó la convocatoria porque pretendíamos llegar a las mil firmas”.

La carta

El texto de la misiva, firmada por «artistas y trabajadorxs entrerrianos de la cultura» y dirigida al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reza textual:

«Los artistas y trabajadorxs entrerrianos de la cultura vemos con preocupación la medida tomada por el gobierno provincial, a través del decreto 808/21 por la cual no se permiten las actividades de artistas y grupos musicales.

Si bien el art. 5 permite las actividades, en clubes, cines, gimnasios, templos religiosos, con un aforo del 50 %, el decreto, en el artículo 4 inciso e y artículo 7, suspende las actividades artísticas con presencia de público.

Hacia fines del año pasado, muchas de las ciudades entrerrianas presentaban un número de casos mayor que el que se registra actualmente, y la actividad pudo desarrollarse sin inconvenientes.

Tengamos en cuenta que no son las actividades nocturnas permitidas y ajustadas “a protocolo” las que disparan los contagios. En ese sentido, el Sr Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes manifestó que: «el factor que dispara la tasa de contagio son las reuniones sociales, ese es el mayor problema porque allí hay un descuido muy grande sobre las medidas de conducta sanitaria». Nosotros agregaríamos para ser más precisos, que son las reuniones sociales clandestinas, donde el estado muchas veces no logra ser eficiente con los controles.

No deberíamos propiciar que paguen “justos por pecadores”, ya que nuestra actividad es necesaria, segura, y se cumple con todos los protocolos vigentes. Debemos entender que “el arte no contagia”, y que no se modifica el aforo en los locales gastronómicos por contar con una actividad artística; lo que por otra parte ayuda a los castigados empresarios gastronómicos a sobrellevar la crisis económica general.

Quienes llevamos adelante la actividad en forma profesional hemos respetado y difundido a nuestros colegas los protocolos dispuestos, y con satisfacción podemos decir que no ha habido reportes de contagios relacionados con espectáculos artísticos.

Nuestra actividad no es más riesgosa que ir al supermercado. Con estas nuevas disposiciones nos vemos muy afectados, más si tenemos en cuenta que se trata de una actividad económica muy precarizada para la gran mayoría de los artistas y trabajadorxs de la cultura. En todo este tiempo no hemos sido favorecidos con exención impositiva alguna. Sin embargo, a la hora de cancelar actividades hemos sido los primeros en ser perjudicados por las medidas.

Agradecemos el esfuerzo que han realizado hasta el momento y les recordamos que nosotros también lo hemos hecho durante 7 meses sin poder trabajar, hasta octubre, donde retomamos con shows sumamente reducidos, que no nos permiten ingresos dignos.

Por lo anteriormente expuesto nos comunicamos con usted y su equipo por este medio, apelando a la racionalidad y buen criterio. Sin otro particular y quedando a su disposición, lo saludamos con distinguida consideración».

Fuente: www.diarioríouruguay.com.ar