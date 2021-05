Concordia despide a una abanderada del arte y pionera de la radio para niños

Graciela Cutro, docente de nivel inicial, cantante y conductora de radio falleció este jueves luego de permanecer internada tras contraer coronavirus. Fue pionera en el aprovechamiento de la radio para llegar al público infantil y condujo un programa muy escuchado, llamado La Burbuja de Piolín, en LT15. Además fue fundadora de la Biblioteca Infantil Municipal que funcionaba en la ex Estación Central de la ciudad.



Tras la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. “Magnífica. Tierna, inquieta, creativa, talentosa. Su capacidad para llegar a la gente excedía lo profesional. Quienes tuvieron el privilegio de tratarla en distintas ocasiones supieron de su calidez, su cercanía corazón a corazón, su respeto. Magnífica. Darse y cautivar a través de su talento musical y su voz fue una constante. Ya descansa en la paz del Señor. De cara a este dolor sólo nos queda decirle a esta almita generosa: ¡Graciela querida, gracias!”, escribió Hilda González.

Marisa Beguiristain, amiga de la artista, publicó: “Hermana por parte de los cuentos, compañera por parte de la vida. No podíamos dejar de hablar, de cantar, de jugar con las palabras. Me llevaste de la risa a las lágrimas con tu voz de castañuela; me convidaste tu saber; me abrazaste. Nuestras conversaciones-remolino siempre abiertas, volando por entre tus manos pequeñas quedan en mí, soñando los sueños que compartimos. Gracias Maestra Amiga Torrente de Vida. Aquí te quedás para siempre, entre nosotros. y nosotras… tu gente”.

“Gracias por tu magia y tu dulzura”, escribió otro usuario de la red social, “un faro total”, la describió otro. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida.

Cutro también tuvo homenajes en vida, una de las aulas de la escuela 11, Basavilbaso, lleva su nombre.

Fuente: El Entre Ríos