Operadores turisticos advirtieron que “todavía figura en el calendario y la gente compro sus paquetes”  

“No es un comunicado oficial, sino algo que llegó a las entidades intermedias. No sabemos si se filtró intencionalmente, pero el gobierno no lo anuncia ni lo aclara, y todavía figura en el calendario del programa del Ministerio del Interior como feriado puente”, dijo a El Entre Ríos, Rolando Martin –directivo de la Cámara Entrerriana de Turismo- al ser consultado en la mañana de este jueves sobre si tenían la confirmación oficial de que el 24 de mayo no sería feriado puente.

“Quizá fue solo una noticia para desalentar. Si lo sacan, se va a complicar con toda la gente que ya compró sus paquetes”, agregó.

En tanto, la entidad emitió un comunicado con duros términos hacia el gobierno nacional:

Si bien aún no es oficial, hace unas horas, el Gobierno Nacional «filtró» a la prensa su intención de eliminar el feriado puente del próximo 25 de mayo. El sentido de la medida brindado a los medios fue explícito: «para desalentar el turismo».

A solo 10 días de ese fin de semana largo, ya con reservas efectivas, y ansiando la llegada de esos días para, por lo menos, paliar en algo la caótica situación del sector, la sola idea de anular ese feriado se insinúa como un atentado directo al sector, mientras que, al reconocer abiertamente la intención de desalentar el turismo desnuda el desprecio por las miles y miles de familias que viven de la actividad y vienen sobreviviendo como pueden desde hace 15 meses.

Esta intención no hace más que confirmar la incompetencia del Estado en neutralizar el avance del virus gobernando, sino que solo atina a prohibir, a restringir, o, directamente, a cancelar actividades, sin miramientos sobre el impacto presente y futuro de eso en los argentinos.

Desde esta entidad, legítima representante del turismo receptivo entrerriano, no solo repudiamos la intención de eliminar dicho feriado, sino que conminamos a los funcionarios a cumplir con sus deberes de gobernar, sin atentar contra sus gobernados.

