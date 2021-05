Sindicatos se sumaron al reclamo de los trabajadores de El Sol: gestionaran una reunion con autoridades municipales

Marcharon, tal como lo habían anunciado en la portada de la edición impresa de este viernes. Fue una movilización donde “la gente aplaudía en las aceras” y todo transcurrió de manera pacífica, afirmaron los concurrentes ante la consulta de El Entre Ríos.



De las oficinas de diario El Sol, en Concejal Veiga 777 de Concordia, salieron de a pie los socios trabajadores de la Cooperativa Obrera de Trabajo de Prensa Escrita y Televisiva (Cotrapretel). Transitaron con pancartas y bombos por calle Urdinarrain rumbo al centro; dieron una vuelta a plaza “25 de Mayo” y se detuvieron en su primera parada: los Tribunales de la ciudad.

En la esquina de Mitre e Hipólito Yrigoyen había un grupo numeroso de personas que los esperaban. No sabían quiénes eran, no estaba en los planes de los trabajadores de prensa. “Eran varios dirigentes sindicales, entre los cuales estaban Walter Corrado del Sindicato de Luz y Fuerza; Alcides Camejo, del Sindicato Obreros de la Fruta; Juan José Simonetti, del Sindicato de Empleados de Comercio; Víctor Medina del Sindicatos de Panaderos y referentes de la Unión de Obreros y Empleados Municipales (UOEMC) que preside Maximiliano Torres”, destacaron y también mencionaron la compañía de los vendedores de diarios, los canillitas.

Todos juntos, entonces, prosiguieron hacia el frente del Palacio Municipal donde estuvieron en la puerta, hasta que algunos sindicalistas y trabajadores ingresaron al hall. Finalmente, personal de la Guardia Municipal los dejó entrar a Edgardo Perafan, de COTRAPRETEL, y otros referentes gremiales. “No encontraron a nadie, pero los gremios prometieron acordar una entrevista con las autoridades municipales”, afirmaron ante la consulta de este medio.

Trabajadores de diario El Sol marcharon en ConcordiaLa tercera parada fue la sede local del banco Credicoop. “Hicimos sentir nuestro reclamo por la cuenta de la Cooperativa, bloqueada, pero que se había dejado manejar por el apoderado, que creemos que es Luis Mazurier”, contaron en referencia al exfuncionario provincial que dirige diario El Sol.

Allí, antes de regresar por calle Vélez Sarfield de este a oeste hasta el frente del matutino, los presentes vieron que estaba Víctor Mario Yrigoy que, según un dictamen del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos, es hoy presidente de la cooperativa dueña del Diario El Sol. “Se lo vio sacando fotos y como pasando informaciones. Al ser visto, se fue”, describieron los manifestantes.

ACLARACIÓN DE YRIGOY

“Yo no estaba sacando fotos, estaban en la puerta del banco Santander porque estaba esperando afuera para hacer un trámite”, desmintió Yrigoy en comunicación con El Entre Ríos.

“Y pasó uno de los socios sí que estaba en la manifestación, lo saludé, no me saludó por supuesto”, continuó explicando y reiteró: “Nunca estuve sacando fotos. Es más, voy a pedir a través de una nota, al gerente del Banco Santander, las imágenes para demostrar y contradecir lo que salió escrito”.

De eso modo explicó lo que se había publicado, según lo dicho por manifestantes consultados por El Entre Ríos. “Jamás estuve sacando fotos, no me interesa lo que hacen los chicos y yo, durante la mañana, estuve con mis problemas. Yo tengo cuenta en el banco Santander, estuve afuera haciendo cola. Me senté, estuve hablando por teléfono con mi esposa, se puede ver en las cámaras”, reitero.

“Incluso quiero mostrar, con las imágenes que por nota voy a pedir al gerente, cuando entré al cajero. No estuve sacando fotos ni persiguiendo a nadie”, afirmó y, por último, ofreció: “Si quieren la grabación de la llama, con la personas que hablé, verán que todos esos minutos estuve hablando por teléfono”.

