Medina, el unico positivo de COVID-19 en Boca

El plantel de Boca fue testeado y el único positivo, hasta el momento, fue el volante juvenil Cristian Medina. Russo no contará con él en el partido vs. The Strongest.



Cristian Medina dio positivo de coronavirus y deberá permanecer aislado durante los próximos días. Por lo tanto, el volante quedó descartado para el partido del miércoles que viene ante The Strongest, correspondiente a la fecha 6 del Grupo C de la Copa Libertadores.

El resto de los hisopados del plantel arrojaron resultados negativos, aunque el cuerpo médico se mantendrá alerta para evaluar el estado de los futbolistas que fueron contacto estrecho del juvenil que deslumbró a todos con sus cualidades. No se descartan nuevos PCR para las próximas horas.

El último campeón argentino continuará con los entrenamientos, ya que recibió un permiso especial por estar disputando las competencias internacionales y no tendrá que detener su rutina debido a la suspensión de actividades deportivas en el territorio nacional.