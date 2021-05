El Masvernat aclaro que la droga que queria comprar un paciente con covid no es parte del tratamiento  

En relación a una publicación en redes sociales, dónde una persona solicita acceder a la compra de un medicamento para el tratamiento de un paciente Covid-19 el Hospital Masvernat aclara:

Ante la publicación en redes sociales, respecto a la compra de la droga Tocilizumab, para ser suministrada a un paciente Covid-19 internado en nuestra institución, es imperativo aclarar que dicha droga no está incluida oficialmente en los tratamientos específicos de la COVID19.

La SADI, SOCIEDAD ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA en un artículo publicado el 15 de marzo de 2021 establece que el tratamiento con tocilizumab ha obtenido resultados del 4%. Por la necesidad de tratar un número muy importante de pacientes para obtener resultados y por no estar incorporada dicha droga en los protocolos de abordaje terapéuticos aprobados por el Comité de expertos del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos.

Asimismo se establece que el “supuesto” tratamiento había sido propuesto por un profesional, pero desde el Servicio de URAC de pacientes Agudos Covid- 19, no avala este pedido, ya que no se trata de una medicación que esté propuesta por SADI u otras instituciones médicas y que establezcan resultados y como se explicara anteriormente no forma parte de los protocolos de abordaje terapéuticos aprobados.

Apelamos al sentido común y la responsabilidad en momentos donde, un equipo médico está al frente de cada tratamiento para salvar vidas de los pacientes internados en el Hospital Masvernat.