LA CONFRONTACION COMO METODO DE NEGOCIACION

Por Emiliano Damonte Taborda

Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar con uno de los hombres más inteligentes con los que me crucé en la vida. Pietro solía decir a sus colaboradores más estrechos que no importaba demasiado la razón de una medida, sino la fuerza con la que uno era capaz de imponerla. Aplicaba como método de introducción a la conversación, una agresión brutal y desproporcionada que casi siempre cambiaba las condiciones psicológicas del diálogo, dejándolo en ventaja. Este método le permitió ganar innumerables batallas, de muchas de las cuales he sido admirado testigo. Pero agregaba a esta estrategia una salvedad fundamental, que repetía sin cesar para que se hiciera carne en nuestras estresadas mentes: “para actuar de esta manera hay que estar muy seguro del lugar desde el que uno está actuando, sólido, firme, inamovible, una mínima duda te hunde”.

Hasta él viernes a las 24, se mantendrá el cese de comercialización de hacienda convocado por la Mesa de Enlace, con Liniers detenido y todos los remates del interior suspendidos. Todo esto en medio de una cuarentena cada vez más difícil de sostener debido a la crisis de confianza más profunda que yo recuerde. La magra posición de confianza del Gobierno se ve continuamente erosionada por un plan de vacunación que no existe, un programa de recuperación económica que nadie ve, la imposibilidad de generar ingresos por parte de los sectores más débiles de la sociedad, los papelones de todo tipo que funcionarios en todos los ordenes parecen empeñados en llevar a cabo de la manera más expuesta posible y ahora se agregan las góndolas de los supermercados y las carnicerías vacías, entre decenas de otros factores.

Las restricciones a la exportación de carnes parecen ser uno de esos golpes brutales de los que hablaba Pietro. Al momento no es claro cuál es el efecto que esta medida desea alcanzar, pero lo que es seguro es que esta imposición no llega desde una posición de seguridad.

Mientras la Mesa de Enlace exige al ministro Kulfas el inmediato cese de toda restricción para exportar, continúa debilitándose la posición de un Gobierno del que cada golpe brutal, parece estar dirigido a si mismo y destinado a debilitarlo.

Fuentes de la Mesa de Enlace citadas por Infobae dejaron trascender la falta de expectativas que tienen de frente a la negociación con el Gobierno y resaltaron que aún en el caso en que se decidiera levantar las restricciones, sería difícil lograr que los productores del interior, cansados de los golpes que esta escalada contra el campo viene propinándoles desde hace semanas, levanten el paro.

La continua generación de enemigos puede producir un efecto inmediato de reagrupamiento de las propias fuerzas, pero en el largo plazo, solo sumará debilidad y confusión, sobre todo cuando de fondo no hay seguridad y coherencia. Un continuo reagrupamiento de fuerzas que son cada vez menos fuertes y que solo produce el contradictorio efecto de descubrirse cada vez más débil.