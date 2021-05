Operativo de vacunacion: aplican segunda dosis de Sinopharm

Este miércoles 26 de mayo se aplicará la segunda dosis de Sinopharm a mayores de 60 años, adultos de los grupos de riesgo de 18 a 59 años y personal de las fuerzas de seguridad y docentes. A su vez se convoca a corroboración de datos a quienes ya recibieron la primera dosis de Sinopharm antes del 5 de mayo y que no integran los grupos estratégicos, a partir de las 11 horas.



Desde las 8 y hasta las 11 hs se aplicarán vacunas a las personas que fueron citadas, principalmente de las fuerzas de seguridad y de educación, como así también mayores de 60 años y adultos de 18 a 59 años de los grupos de riesgo.

Luego, a partir de las 11 hs, se convoca a quienes ya fueron vacunados con la primera dosis de Sinopharm antes del 5 de mayo, que no son personal estratégico (que no sean agentes de las fuerzas de seguridad, personal de educación. etc) y no fueron citados aún a recibir su segunda dosis.

En estos casos, se corroborarán los datos siendo indispensable llevar DNI y carnet de vacunación donde conste la primera aplicación de Sinopharm. Deberán asistir en el horario de 11 a 12.30 hs al Centro de Convenciones, ingresando por el segundo acceso a la Playa de Estacionamiento del Centro de Convenciones, en Próspero Bovino y República del Paraguay.

Esta convocatoria especial es a quienes recibieron la primera dosis de Sinopharm antes del 5 de mayo, no fueron citados aún a recibir la segunda dosis y no integran los grupos estratégicos de vacunación, es decir no son miembros de la Policía u otros.