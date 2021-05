Bordet confirmo que se contagio de Covid por segunda vez, pese a estar vacunado

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, confirmó que fue diagnostico positivo para Covid por segunda vez, pese a que recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, en enero de este año. Bordet tuvo Covid por primera vez en septiembre de 2020.

A través de la red social Twitter, el mandatario provincial expresó: “Acaban de confirmarme Covid-19 positivo. Estoy siguiendo las indicaciones médicas de permanecer aislado en el Hospital de la Baxada mientras me realizan estudios de rutina y monitoreo clínico”.

Dijo sentirse bien “con síntomas leves. Muy agradecido con la excelente atención de nuestro personal de salud”.

Reflexionó que “La etapa actual de la pandemia, la aparición de nuevas cepas, hace que tengamos que cuidarnos mucho más. Nadie está exento de contagiarse. Les vuelvo a pedir a todas y a todos que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes”.

El 22 de enero de este año, luego de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, el gobernador Bordet afirmó que “es una responsabilidad el hecho de vacunar”, y dijo que “la vacuna es muy necesaria y no tiene ningún efecto adverso, por lo menos en mi caso no lo he tenido, y es muy necesario poder llegar con la campaña de vacunación al mayor universo posible en la provincia, pero no es suficiente”.

En ese marco, insistió: “Hoy la única forma que tenemos de evitar contagios es teniendo distanciamiento social, no yendo a reuniones sociales ni aglomeramientos de personas, manteniendo conductas que protejan, como el uso de tapabocas y alcohol en gel”.

Reiteró, que «además de la vacuna, es fundamental poder tener estas normas de distanciamiento».

SOLIDARIDAD POR “MARCHAS ANTICUARENTENA”

El titular del Enohsa, Enrique Cresto, expresó ayer su solidaridad “con el Gobernador Bordet y su flia., ante las agresivas expresiones de grupos anticuarentena en su casa”.

Un grupo de personas se manifestó el 25 de Mayo frente a la casa del gobernador Bordet para protestar contra las restricciones.

Expresó Cresto que “la violencia nunca es el camino; menos aún en esta emergencia donde la salud debe estar por encima de cualquier otro interés”.

En el mismo sentido, el ex gobernador Jorge Busti manifestó su “total solidaridad con el gobernador Bordet y su familia, frente a los lamentables hechos acaecidos ayer frente a su domicilio. La violencia y el escrache nunca son el camino para manifestar descontento en una sociedad democrática”.