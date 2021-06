1500 personas con factores de riesgo fueron vacunadas contra el Covid-19

Este martes, se realizó un nuevo operativo de vacunación contra el Covid-19 en el Centro de Convenciones, el que se aplicaron más de 1500 dosis de Sputnik-V a adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo, siguiendo con el Plan Rector de Vacunación. El intendente Alfredo Francolini junto al jefe de Gabinete Fernando Barboza y los integrantes del COES local supervisaron la jornada de trabajo, y destacaron que ya se aplicaron más de 54 mil dosis en la ciudad desde el inicio de la campaña.

“Hoy colocamos dosis a personas menores de 60 años que tienen factores de riesgo y que han tildado alguna patología en la página web al momento de inscribirse. No solo que sean de riesgo sino que las patologías sean concistentes con las que manifiesta el plan rector del Ministerio de Salud de la Nación”, expresó la Dra. Fabiana Leiva, jefa de Epidemiología del Masvernat.

Por su parte, el secretario de Salud de la Municipalidad, Mauro García señaló que «la idea es avanzar en este grupo que nos genera un mayor control y logística, porque son adultos jóvenes que se anotaron refiriendo que tienen una patología por lo tanto implica que los controles que nosotros tenemos que hacer sean mayores. Porque necesitamos que acrediten la patología que indicaron tener».

García adelantó que «en las próximas jornadas vamos a avanzar con los grupos de docentes y mayores de 60 años, en esos casos va a ser más ágil porque no vamos a necesitar un certificado médico y retomaremos el ritmo habitual que teníamos ya instalado en el Centro de Convenciones».

“PRESENTÉ MI CERTIFICADO Y ME PUDE VACUNAR”

Fue lo que comentó Martín luego de ingresar al operativo de vacunación. “En mi caso tengo una patología cardiovascular, lo mostré en la mesa el certificado, corroboraron los datos médicos, entré e inmediatamente me vacunaron”, manifestó.

A continuación, Guillermo opinó que la atención fue muy buena y agradeció el trabajo diario del personal de salud. Además, indicó que “ayer me avisaron que me debía presentar, traje el certificado de discapacidad y los estudios que avalan mi enfermedad. Corroboraron los datos y me vacuné. Estoy feliz”.

Por último, Marta destacó la atención de todo el personal médico y expresó su felicidad por recibir la primera dosis de la vacuna. “Me siento contenta y aliviada, ahora a seguir cuidándonos”.