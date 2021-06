Tevez le dijo adios a Boca: «Es uno de los dias mas tristes de mi vida»

Carlitos lo confirmó en conferencia de prensa y fue contundente: «Boca es mi vida, no puedo fallar. Si no estoy al 100% es mejor dar un paso al costado»



La noticia del día, de la semana, del mes y quizá hasta del año tiene como protagonista a Carlos Tevez: el Apache confirmó que no continuará vistiendo la camiseta de Boca e interrumpirá su contrato para ponerle fin a su etapa en el cuadro de sus amores.

«Pensé que nunca iba a llegar este momento pero acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club. No es una despedida, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar para la gente, no como jugador, sino como el Carlitos de la gente», contó el futbolista en la conferencia de prensa que se desarrolló en la Bombonera y que tuvo a Jorge Amor Ameal, Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme como principales acompañantes. También estuvieron Raúl Cascini y varios dirigentes importantes.

Además, el Apache, un tanto conmovido por su decisión, agregó que «mucha gente me pedía que aguante hasta diciembre, pero la verdad es que se me hizo muy difícil. Me quedo con el recuerdo de la última vez que nos vimos, cuando fuimos campeones con toda la gente gritando».

En total, Carlitos disputó 279 partidos oficiales, convirtió 94 goles y ganó 11 títulos con la camiseta azul y oro. Por eso, solo bastará con esperar que el tiempo transcurra para agarrar los libros de la historia de Boca, y del fútbol, para tomar real dimensión de semajante trayectoria.

MÁS FRASES DE CARLOS TEVEZ

El peso de la decisión. «Es uno de los días más tristes de mi vida. Siento que estoy tomando la mejor decisión. Boca es mi vida, por eso no puedo fallar y si no puedo estar al 100% es mejor dar un pase al costado».

La opinión de Russo. «Miguel (Russo) sabe todo lo que sufrí. Sabe que el último mes no era el mismo Carlitos: me costaba muchísimo entrenar, enfocarme y lo mental. Y si no estás bien en lo mental, el resto se hace muy difícil».

Su futuro. «Hoy te digo que me retiro y quizás en tres meses tengo ganas de jugar. Sé que en Boca no, porque tenés que estar al 120 % y no lo estoy ni lo voy a volver a estar».

El mensaje a la gente. «Nacimos de Boca y nos vamos a morir de Boca. Mi sangre no es roja, es azul y amarilla».

El título de la Superliga. «Mi recuerdo más lindo es la última vez que nos vimos. Cuando la gente gritaba ‘dale campeón’. La última ovación a Maradona en una cancha. La última vez que mi papá me vio jugar a la pelota y lo vi llorar de alegría».