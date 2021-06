Una inocultable pasión por el control a voluntad de la caja

Por Emiliano Damonte Taborda (twitter @gervasiodamonte)

Se aprobó hace unas horas la ley que busca promover la equidad de género en los medios de comunicación. Una ley que ingresó al Senado abarcando solo a los medios oficiales y salió de Diputados abarcando a los medios privados.

No caben dudas de la necesidad de promover la equidad de género en nuestro país, y cualquier movimiento en esa dirección sería una excelente noticia. Pero como el caballo de Troya, esta ley que pretende ser un paso hacia la igualdad de oportunidades, termina siendo un feroz ataque a la libertad de expresión. No se me ocurre una manera más vulgar de ensuciar un argumento que hoy debe ser sin dudas parte de la agenda de quienes gobiernan en cualquier lugar del mundo, como la “equidad de género”. que mezclarlo con la distribución de la pauta oficial y poniéndolo en franca oposición con la “libertad de prensa”.

Relacionar la pauta oficial con la libertad de expresión no es un capricho de dementes que buscan embarrar la cancha.

La Organización de Estados Americanos, alertó en 2004 sobre “mecanismos indirectos que tienden a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”

“No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

“Los mecanismos indirectos de restricción se ocultan detrás de acciones aparentemente legítimas que, sin embargo, son adelantadas con el propósito de condicionar el ejercicio y la libertad de expresión de los individuos” Cuando eso sucede se configura una violación del articulo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo ha sostenido la Corte interamericana de Derechos Humanos.”

¿Sorprende la grosura del atropello? Honestamente a quien escribe esta nota no. No sorprende porque más allá de mentada intención de generar igualdad de género, y aún más allá de la evidente intención de ejercer presión sobre los Medios de Comunicación coartando la libertad de expresión, aún más atrás de estos aspectos, hay una importante caja sobre la que se busca establecer control indiscriminado. Una tendencia inocultable que se percibe en todos los grandes escándalos que este Gobierno ha tenido en los últimos meses (basta recordar el centro de testeo en Ezeiza). Este zarpazo se da en medio de los escándalos internacionales que la confusión creciente del Presidente nos ha regalado en estos días. Es probable que esta ley esté tan mal pensada y tan viciada que no llegue a reglamentarse o que termine en un limbo eterno arrastrando consigo a la pobre “equidad de género” que tanta falta hace en nuestra sociedad. Pero es importante que juzguemos con inteligencia el uso “berreta” que quienes nos gobiernan hacen de nuestros problemas. Han usado la “equidad de género” para intentar controlar a los Medios y para poner sus manos sobre la “caja” y con esto se están burlando de las necesidades de los más débiles, personas reales que tienen necesidades reales y sufren injusticias reales.